Baldini: “A Marineo per una sgambata. Le condizioni di Accardi, Soleri e Damiani…”

“Siamo venuti a fare una sgambata, qui a Marineo abbiamo diversi amici e l’anno scorso ci ha portato fortuna visto che siamo saliti in Serie B. Speriamo possa essere di buon auspicio anche quest’anno e che ci possa aprire le porte per la Serie A. Le condizioni di Accardi, Damiani e Soleri? Dovreste parlare coi dottori e coi fisioterapisti, so che hanno avuto dei problemini. Aspettiamo il referto. Bilancio dopo una settimana di ritiro? Nessun bilancio. Il gruppo è sempre lo stesso e ci siamo allenati 28 giorni l’ultima gara giocata. Oggi era una giornata molto calda, era una partita giocata tra amici".