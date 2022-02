Baldini: “A Foggia errore mio, squadra poco cinica. Torneremo al 4-2-3-1, Buttaro…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, in vista della gara casalinga di Serie C contro la Turris

Cercasi riscatto per il Palermo, reduce dalla debacle di Foggia contro la compagine di Zdenek Zeman. Prestazione al di sotto delle aspettative e prima sconfitta dell'era Baldini per i rosanero, che adesso si preparano alla sfida casalinga contro la Turris, valida per la 28a giornata del girone C di Serie C. Il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match, in programma sabato 19 febbraio alle 14:30, di seguito le sue dichiarazioni: