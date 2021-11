AZ Picerno-Palermo, domani Filippi in conferenza stampa: live su Mediagol.it

Il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, alla vigilia della sfida esterna contro l'AZ Picerno, in programma domenica 28 novembre alle 14.30, valevole per la 16^ giornata di Serie C

Mediagol (sc) ⚽️

Il Palermo torna in trasferta dopo i due successi interni al "Barbera" rispetivamente contro Potenza e Paganese. I rosanero sfideranno l'AZ Picerno, nella sfida in programma domenica 28 novembre alle 14.30 allo Stadio "Donato Curcio". Sarà invece in programma domani, sabato 27 novembre, la consueta conferenza stampa di presentazione al match tenuta dal tecnico rosanero Giacomo Filippi, che presenterà la sfida contro la compagine lucana, valevole per la sedicesima giornata del Girone C di Serie C. Dichiarazioni live sul portale Mediagol.it a partire dalle 13.00.

"Sabato 27 novembre alle ore 13:00 interverrà in conferenza stampa l'allenatore del Palermo Giacomo Filippi. Gli Operatori dell'Informazione già regolarmente accreditati potranno accedere alla piattaforma Zoom dalle ore 12:50 per partecipare alla conferenza".