AZ Picerno-Palermo, delusione al “Curcio”: l’analisi di Filippi

Mediagol (ga) ⚽️

Uno a zero. È questo il risultato finale di AZ Piceno-Palermo: allo Stadio Comunale “Donato Curcio” i rosanero di Giacomo Filippi, cedono di misura alla formazione di mister Leonardo Colucci e stecca la sedicesima giornata del campionato di Serie C -Girone C, fallendo quello che alla vigilia era legittimamente annoverato come un esame di maturità nel percorso di crescita della squadra.

"Il Picerno ha fatto la sua partita, noi abbiamo fatto una gara con lo spirito giusto ma commesso tanti errori tecnici che nelle ultime partite avevamo ridotto. La prestazione è stata volitiva, abbiamo proposto tanto. Vorrei soffermarmi sugli arbitraggi che ci sono in tutti i campi, deve esserci equilibrio nel giudicare. se i due falli di Reginaldo non vengono sanzionati così come De Cristofaro, poi non capisco perché devo subire l'espulsione di Marconi. Oggi l'arbitraggio è stata gestito in modo non prefetto, non mi va giù un metro di giudizio diverso da un campo all'altro. La partita è andata come ci aspettavamo, ero sicuro che si sarebbero difesi e poi ripartiti. Noi abbiamo sbagliato tanto e ci siamo complicati la vita mostrando anche il fianco agli avversari, siamo stati sempre nella loro metà campo e abbiamo provato spesso l'uno contro uno sebbene solo nella ripresa. La squadra come piglio non mi è dispiaciuta, purtroppo abbiamo sbagliato la scelta finale o il cross negli ultimi metri", ha dichiarato il tecnico rosanero nella consueta conferenza stampa post-gara.

La firma d'autore dell'esperto Reginaldo ha stoppato la parabola ascendente degli uomini di Filippi, reduci da cinque successi nelle ultime sei gare. Il Palermo, così, è costretto a 'cedere' il secondo posto al Monopoli, prossimo avversario dei rosa.

"Calendario? Monopoli, Catania e Bari? Ci getteremo subito sulla partita prossima ossia la sfida contro il monopoli che vorremo portare a casa, dobbiamo ragionare a breve termine per fare delle buone cose. Siamo stati sempre co i piedi per terra, la squadra ha sempre lavorato e a dimostrarlo è proprio l'atteggiamento di oggi. Dobbiamo essere ancora più bravi nel saper ribaltare certe situazioni", ha proseguito il coach originario di Partinico.

Archiviare e provare a ripartire continuando a macinare punti preziosi in chiave classifica: "Alla squadra ho detto che la strada è quella giusta, la cosa che interessa è il voler giocare sempre per vincere poi gli incidenti di percorso ci stanno. Se giochiamo con questa voglia faremo molto bene, bisogna evitare gli errori superficiali commessi oggi ma i ragazzi non posso dire che non mi siano piaciuti. La nostra partita era preparata per scardinarli ed entrare nei loro fianchi, Valente oggi non è stato il solito ma ci può stare. Per me la scelta era quella, è normale che con il passare dei minuti abbiamo provato a cambiare qualcosa inserendo Silipo e Soleri che ti garantiscono più giocate dentro il campo. Ho visto due o tre palle costruite da Soleri o lo stesso Brunori, purtroppo ci sono anche gli avversari bravi ad arginare queste giocate", ha concluso Filippi.