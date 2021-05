Avellino-Palermo, Laezza: “Calore dei tifosi straordinario. Il nostro un gruppo con gli attributi”

Palermo cade al “Partenio-Lombardo” ed è definitivamente fuori dai playoff di Serie C.

1-0: è questo il risultato della sfida tra Avellino e Palermo, valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Risultato che ha determinato, così come da regolamento, l’eliminazione dei rosanero dagli spareggi promozione nonostante il successo maturato all’andata. Una gara analizzata al triplice fischio dal capitano biancoverde Giuliano Laezza ai microfoni di Primativvu.

“Sono contento per aver recuperato la migliore forma fisica. La vittoria di stasera ha dimostrato che siamo un gruppo vero con gli attributi. Dedico la vittoria anche a chi oggi non ha giocato. Il calore nel pregara dei tifosi è stato qualcosa di straordinario.”