Auteri: “Brunori? In estate era già del Pescara, ma poi cambiò idea all’ultimo”

E' il Palermo la quarta squadra a strappare il pass per la promozione in cadetteria. Tra i principali protagonisti dell'incredibile cavalcata rosanero, il bomber Matteo Brunori: capocannoniere della Serie C con i suoi 29 gol messi a segno durante la stagione. Intervenuto durante la trasmissione ParliamoC, in onda su Eleven Sports, l'ex tecnico del Pescara Gaetano Auteri ha svelato un retroscena di mercato legato proprio all'attaccante rosanero.