Aurelio: “Palermo? Mai esitato, che emozione l’esordio. Tifosi e club in simbiosi”

Approdato a Palermo nella sessione invernale di mercato 2023, dopo un convincente esordio con la maglia rosanero in occasione della sfida del "Barbera" contro la Ternana, Giuseppe Aurelio rappresenta ormai un'arma in più per Eugenio Corini sull'affollata fascia sinistra. Intervistato durante la trasmissione "Casa Palermo", in onda sulle frequenze di "Radio Time", il numero 31 del club di viale del Fante ha parlato della suo debutto con la maglia rosanero soffermandosi inoltre su ambizioni presenti e future.