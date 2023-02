Aronica: “Sogno la Reggina in A e il Palermo ai playoff. Brunori-Menez…”

Le dichiarazioni rilasciate dal doppio ex in vista di Palermo-Reggina

"Pronostico? Non saprei. Reggina e Palermo sono in salute ed è difficile indovinare il risultato". Così Salvatore Aronica, intervistato ai microfoni della "Gazzetta del Sud". L'ex difensore di Palermo e Reggina, nato proprio nel capoluogo siciliano, si è espresso in vista della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". "I rosanero sono reduci da due successi che li hanno rilanciati in classifica. Ma anche gli amaranto, al di là della sconfitta di Bolzano, vivono un periodo felice. L’attuale terzo posto non è affatto casuale. Merito del duo Inzaghi-Taibi", le sue parole.

BRUNORI SFIDA MENEZ -"Si tratta di due calciatori importanti che sono in grado di fare la differenza. Brunori è uno degli idoli della tifoseria, come del resto anche Menez e domenica potrebbero anche segnare come si è verificato nell’ultimo turno. Ma la rete del francese non è servita per portare punti alla Reggina".

IL SOGNO -"Reggina direttamente in Serie A e Palermo ai playoff. Gli amaranto devono crederci, anche se Genoa e Cagliari sono due corazzate costruite per raggiungere la promozione. Ho inserito anche i sardi perché con l’arrivo di Ranieri la musica è cambiata, tant’è che sono tornati prepotentemente in corsa. Il girone di ritorno è più duro rispetto a quello d’andata visto che molte società sono uscite rinforzate dal mercato", ha concluso l'attuale tecnico del Don Carlo Misilmeri.