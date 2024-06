Aronica: “Promozione? Il Palermo se la giocherà. De Sanctis e Dionisi…”

"L’intento del City Group è quello di riportare la piazza dove merita, in serie A". Così Salvatore Aronica, intervistato ai microfoni di "news.superscommesse.it". Diversi i temi trattati dall'ex difensore del Palermo: dagli obiettivi del City Football Group in vista del campionato di Serie B 2024/2025, alle prestazioni offerte dalla compagine rosanero la scorsa annata. Ma non solo...

"A prescindere dalle retrocesse e da squadre blasonate di grande tradizione, credo che l’avvento di Dionisi come allenatore, coadiuvato da De Sanctis come direttore sportivo, sia determinante per portare a Palermo giocatori di prim'ordine e per fare una grande stagione il prossimo anno. L’avvio della passata stagione del Palermo è stato imponente, poi la squadra si è un po’ arenata nella seconda parte del campionato. I playoff, nonostante il grande entusiasmo, non sono andati come si sperava. Ora si è azzerato tutto, bisogna ricreare l’alchimia giusta per puntare a grandi obiettivi. Il Palermo se la giocherà fin dall’inizio per la promozione finale", ha concluso.