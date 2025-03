Appuah on fire, gol incredibile da fuori area dell’ex Palermo. 2 reti nelle ultime 2 gare

Stredair Appuah continua a stupire nella sua avventura in prestito con il Valenciennes nel Championnat National , la terza divisione francese. L’ex Palermo ha segnato il suo secondo gol consecutivo, trovando una rete straordinaria da fuori area al minuto 45’+9’ per regalare il momentaneo pareggio alla sua squadra contro il Digione.

Un momento speciale per il giovane talento, che fino alla scorsa settimana non aveva ancora trovato la via del gol tra i professionisti. Ora Appuah vuole proseguire su questa strada e trascinare il Valenciennes verso la promozione in Ligue 2.