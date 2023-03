Apple rilascia iOS 16.4, il “cuore rosa” tra le nuove emoji: i tifosi del Palermo…

Nella serata di lunedì 27 marzo, Apple ha rilasciato l’ultima versione di iOS 16.4 per iPhone e iPadOS 16.4 per iPad. Il nuovo aggiornamento offrirà diverse migliorie in merito all'app Podcast, l’aggiornamento dell'architettura HomeKit, l’isolamento vocale per le chiamate telefoniche, tredici nuove azioni tra i “Comandi rapidi”, oltre alla possibilità di utilizzare il servizio di sicurezza SOS emergenze via satellite anche in Italia.