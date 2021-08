Apollon Limassol, colpo Aleesami: l’ex Palermo riparte da Cipro e firma fino al 2023

L'ex terzino della compagine rosanero è pronto ad in iniziare la sua nuova avventura con il club cipriota

“Sono molto felice di arrivato all'Apollon. Nonostante le tante offerte che ho avuto da squadre estere, ho scelto l'Apollon perché è un club molto professionale, la squadra è una delle prime a Cipro con tante presenze a livello europeo. L'Apollon FC corrisponde alle mie ambizioni personali. La mia precedente esperienza in campionati grandi e impegnativi mi aiuterà ad adattarmi alle esigenze del club e contribuire al lavoro della squadra per raggiungere i nostri obiettivi. Quello che i tifosi della squadra possono aspettarsi da me è che darò sempre il massimo in campo e aiuterò la squadra. Ho visitato il centro di formazione di Kolossi e sono rimasto colpito dalle strutture. Ho anche avuto una prima conoscenza con i miei nuovi compagni di squadra che mi hanno accolto calorosamente. Non vedo l'ora di iniziare! Durante l'estate ho seguito un programma individuale con il mio personal trainer ma non sono ancora pronto per la prima partita della stagione. Stimo che sarò pronto per gareggiare con la ripresa del campionato”.