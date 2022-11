Antonelli: “Il Palermo può ambire ai playoff. E sarà protagonista del mercato”

Le dichiarazioni rilasciate dal noto operatore di mercato

"Mondiale o no, il Napoli di oggi sta facendo qualcosa di straordinario". Lo ha detto Stefano Antonelli, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato: dalle prestazioni offerte fin qui dalle big del campionato italiano, ai possibili protagonisti del mercato di gennaio in Serie B. Ma non solo...

"Juve-Inter? Ragionando su quanto visto domenica sera, per un’ora l’Inter meritava anche un doppio vantaggio. Poi due momenti importanti targati Kostic hanno segnato la partita. Recuperare punti al Napoli non è facile, sicuramente la Juventus ha ritrovato autostima. Ma manca ancora tanto. E ci sarà un mese e mezzo di stop. La sosta per il Mondiale inciderà? Non può non incidere. Cambiano una serie di aspetti", le sue parole.

MERCATO -"Come sarà il mercato di gennaio? Sarà un mercato strano. La prima settimana di dicembre sarà indicativa ma non mi aspetto tantissimi cambiamenti. La Juve ad esempio recupererà Pogba, Di Maria e Chiesa. In generale nella prima fascia non mi aspetto tanto. Conte e il ritorno alla Juve: se ci credo? Oggi no. Oggi non vedo il presupposto. Poi nei mesi può cambiare tanto...".

SERIE B -"È il più bel campionato di Serie B degli ultimi dieci anni. Vedi calcio in tanti stadi. Il Frosinone è una squadra giovane e ragionata costruita in maniera pazzesca da Angelozzi. Le ambizioni di Guido non sono mai quelle di giocare un campionato tanto per partecipare. Il Palermo potrebbe ambire a fare i playoff, la proprietà attuale ha ambizioni e si rinforzerà. I protagonisti del mercato di gennaio in B? Il Palermo, perché non può fare un campionato interlocutorio. E poi mi aspetto una reazione del Cagliari, farà qualcosa", ha concluso Antonelli.