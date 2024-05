Andelkovic: “Palermo, ancora è tutto in gioco. In organico giocatori forti”

"Che ricordo ho dell’ultima promozione in Serie A con il Palermo? Tantissime emozioni. Iachini ci diceva già a dicembre di lavorare bene e arrivare a febbraio con un buon vantaggio per poi divertirci alla fine. Eravamo un gruppo straordinario e una squadra imbottita di campioni: Dybala, Belotti, Vazquez, capitan Barreto e anche Maresca che è arrivato a gennaio". Così Sinisa Andelkovic , intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia". Fra i temi trattati dall'ex difensore di Palermo e Ascoli in vista della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", anche le recenti prestazioni offerte in campionato dalla compagine siciliana, reduce da due sconfitte di fila contro Reggiana e Spezia .

"Fa sempre male quando si perde. La squadra sa quanto è importante fare bene nelle ultime due gare che mancano e arrivare al meglio ai play-off. Ancora è tutto in gioco, in organico ci sono giocatori molto forti e il nuovo tecnico sta provando a trasmettere qualcosa di nuovo. Serve una vittoria per caricare i tifosi. I ragazzi devono stare tranquilli, tutti devono credere di poter raggiungere l’obiettivo e dare il massimo. Cosa non ha funzionato? La società nuova ha acquistato tanti giocatori bravi e forti, diventa anche difficile scegliere chi mettere in campo. Il Palermo ha due squadre, tutti possono giocare titolari. Secondo me è semplicemente un periodo di difficoltà, sono ancora al sesto posto e adesso devono concentrarsi al meglio per gli spareggi, dove saranno tutte finali", ha concluso.