Anastasi: “L’arrivo di Baldini la svolta per il Palermo. Var? Un passo in avanti”

Le parole del commentatore di Eleven Sports, Valerio Anastasi, a pochi istanti del match tra FeralpiSalò e Palermo

"Come piazze parliamo di Davide contro Golia. Si parte sempre dallo zero a zero però. Parliamo di due squadre importanti che sono riuscite a maturare risultati in rimonta come i rosanero sotto di due gol con l'Entella. La Feralpi da anni raggiunge i playoff, gioca un calcio offensivo. L'inizio del campionato è stato complicato per il Palermo, forte in casa, meno in trasferta. L'arrivo di Baldini è stata la svolta. Mancano poche partite, non esiste il turnover e vale per entrambi. Soleri e Fella sono delle armi. Li potremmo vedere anche stasera. La Reggiana è forte ma si è trovata contro una grande Feralpisalo. Non sono due squadre capaci di gestire il risultato. Il Palermo nel ritorno potrebbe essere avvantaggiato dal fatto che i supplementari e rigori li giocherebbe al Barbera. Il Var? È un passo in avanti per tutto il movimento. Penso al rigore molto contestato concesso all'Entella a Palermo. Penso che possa ridurre le polemiche"