Amelia: “Palermo? Presente che fa ben sperare, con City Group giusto sognare”

Più di quindici anni trascorsi in Serie A con le maglie di Palermo, Livorno, Genoa e Milan tra le altre per Marco Amelia. Ex estremo difensore classe 1982, laureatosi anche Campione del Mondo con l'Italia ai Mondiali del 2006 in Germania, fa inoltre parte della ristretta cerchia dei portieri che sono riusciti a realizzare una rete su azione in una Coppa europea. Intervenuto nel corso della puntata d'esordio del format di approfondimento calcistico "B Italian" in onda sul canale Twitch di Goal Italia, l'ex portiere della Nazionale si è espresso sulla nuova proprietà del Palermo FC targata City Football Group. Di seguito le sue dichiarazioni: