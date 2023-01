Amelia: “Palermo? Aggressività ragionata. Corini valorizza Brunori, per i moduli…”

"Corini sta facendo un ottimo lavoro, ha dato un'impronta al Palermo. Con il 4-3-3 ha trovato delle difficoltà a causa delle caratteristiche dei singoli e con il passare delle partite ha utilizzato un 3-5-2 che valorizza le caratteristiche dei singoli. Si tratta di una rosa molto tecnica, questo modulo va a valorizzare la parte offensiva che vede in Brunori la punta di diamante di questa squadra. Fase difensiva? Il Palermo aspetta gli avversari nella propria metà campo per valorizzare la riconquista palla e l'attacco in profondità con i movimenti di Brunori e Vido e con gli inserimenti delle mezz'ale. Non fa grandi duelli come squadra ma quelli che fa li vince tutti. Questo atteggiamento non ha fruttato molti gol ma situazioni pericolose in cui il Palermo ha messo in difficoltà gli avversari. È una squadra che ha un'aggressività ragionata, riesce a capire i momenti in cui si deve ripartire e quelli in cui si deve temporeggiare".