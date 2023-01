Amelia: “Corini conosce bene la piazza. Segre fuori categoria, City Group…”

"Eugenio conosce bene la piazza, sa le caratteristiche mentali che i giocatori devono avere nell'indossare la maglia del Palermo. I ragazzi stanno mettendo in campo questo atteggiamento. L'unica pecca di questa squadra è che segnano pochi giocatori, è la squadra con meno giocatori mandati a rete di tutta la Serie B. Con Tutino probabilmente potrà cambiare qualcosa visto che ha caratteristiche diverse rispetto a Di Mariano. Rigore parato a Ronaldinho? Palermo-Milan partita bellissima, eravamo zero a zero e avevo commesso fallo su Pato nell'uno contro uno. Il fallo c'era anche se ho preso un calcione in testa e quello mi è servito per parare il rigore. Il penalty era sotto la nostra curva, lo stadio era pieno e avevo difronte uno dei giocatori migliori della storia del calcio. Gli ho fatto un incantesimo (ride ndr) e sono riuscito ad intercettare il suo piazzato. Il boato che c'è stato dopo non l'ho sentito forse neanche in occasione dei gol. Mi sono venuti tutti ad abbracciare, da Balzaretti a Carrozzieri. Poi abbiamo vinto tre a uno"