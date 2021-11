Amauri: “Palermo? Società cambi mentalità. Il Barbera è magico”

L'ex Palermo, Amauri, ripercorre la sua avventura in Sicilia volgendo lo sguardo all'attuale momento vissuto dal club rosanero

"Palermo, insieme a Parma e Juve, è una delle squadre a cui sono rimasto più legato. Non posso che parlarne bene, è stato un periodo fantastico. Mi auguro che una piazza del genere possa tornare al più presto in Serie A, ne guadagnerebbe anche il campionato".

Questo l'augurio di Amauri. Un passato rosanero ricco di gioie, vittorie e soddisfazioni (e un grave infortunio), in una squadra di altissimo livello, impreziosito da un rapporto umano fortissimo con la piazza e la tifoseria. Diversi, dunque, sono stati i temi trattati dall'ex centravanti del Palermo, intervistato ai microfoni de "LaCasadiC" per fare il punto in casa rosanero ripercorrendo inoltre la sua avventura in Sicilia.