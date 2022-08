Amauri: “Palermo-Parma sarà un’emozione, rivederle in Serie A sarebbe magico!”

Il commento social di Amauri, ex di Palermo e Parma, sulla nuova stagione di B

Con l'anticipo di stasera tra Parma e Bari , prenderà via la nuova stagione di Serie B 2022/23. Per il Palermo l'esordio è previsto domani, 13 agosto, al "Renzo Barbera" contro il Perugia .

Visto l'imminente inizio del campionato, Amauri, ex attaccante storico di Palermo e Parma, fa il suo augurio sui social alle due compagini: "Oggi inizia la Serie B!! Quest'anno ci sarà un match molto particolare che mi emozionerà parecchio... seguirò il percorso di entrambi i miei ex club. Rivederle entrambe in Serie A l’anno prossimo sarebbe magico. Forza Parma e Palermo!"