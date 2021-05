Amauri: “Io, il Palermo e quel retroscena su Cavani. Juventus? Ho un rimpianto. Quando Cassano mi massacrò…”

“Una volta che ho smesso ho deciso di prendermi un periodo di pausa”.

Lo ha raccontato Amauri. Un passato rosanero ricco di gioie, vittorie e soddisfazioni (e un grave infortunio), in una squadra di altissimo livello, impreziosito da un rapporto umano fortissimo con la piazza e la tifoseria. Diversi, dunque, sono stati i temi trattati dall’ex centravanti del Palermo, intervistato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb”: dalle avventure in Sicilia e in quel di Torino, al suo futuro. Tre anni fa, dopo l’ultima esperienza con i New York Cosmos, Amauri ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo.

“Seguivo molto mio figlio che anche lui ha la passione per il calcio. E adesso si è trasferito in Francia proprio perché vuole fare il calciatore e qui negli Stati Uniti non è il massimo se vuoi fare carriera. Certo, a 14 anni un po’ di preoccupazione c’è e infatti ho impiegato 6 mesi a dire sì. Ma lui si è ambientato subito ed è una cosa molto positiva. Qui negli USA faceva quel che voleva col pallone, in Europa è diverso: più contrasti, tattica, più tutto. In realtà avevo e ho un progetto in testa, a cui pensavo già quando ero in attività. Ossia cercare dei talenti, dare opportunità ai ragazzi meno fortunati. L’anno scorso volevo iniziare questo percorso, poi è arrivata questa pandemia e tutto è rinviato. Spero che il mondo torni alla normalità e aspetto il momento giusto per realizzare i miei piani. Chiudere la mia carriera in Brasile? Ho avuto proposte, tipo il Corinthians nel 2012 però essendo l’Italia il Paese che mi ha accolto come calciatore e mi ha dato la possibilità di farmi un nome sono felicissimo di aver finito il mio ciclo in Italia. Sono un brasiliano atipico e infatti mi sento più europeo”, le sue parole.

CHIUSO IN ALBERGO – “Ricordo che mi avevano portato in Belgio per fare un provino ed ero andato anche piuttosto bene. Pensavo le cose si mettessero a posto, poi invece no. Sono rimasto io e un altro italiano dentro la stanza e finché non pagavamo non potevamo uscire. Chi mi ha portato lì se n’è andato. Per fortuna ho ricevuto la chiamata di Vittorio Grimaldi e suo figlio Mariano. Sei mesi prima mi avevano notato al torneo di Viareggio. Mi hanno pagato l’albergo e poi mi hanno portato a Napoli. Ricordo le 10 ore di treno da Torino, incredibile a ripensarci. Di quei primi tempi ricordo che ho cominciato ad allenarmi per strada a Napoli. Correvo per la città, di fatto ho imparato a memoria tutte le vie. Mi avevano messo a disposizione un preparatore, di nome Gennaro, che mi trattava come un figlio. Inizialmente sono stato aggregato alla Primavera del Napoli ma non potevo giocare in quanto extracomunitaio. Così per 6 mesi mi potevo solo allenare. Quando si libera il posto da extracomunitario grazie alla cessione di Damir Stojak finalmente ho il mio contratto. Da lì l’esordio con Mondonico e il primo gol. Ogni fase vissuta è stata importante. Io sono arrivato in Italia da sconosciuto, non avevo mai fatto parte della nazionale né da selezioni giovanili. Ho avuto i miei 2-3 anni di ambientamento per capire come funziona il calcio italiano. Certo, ci sono stati momenti chiave: direi che è stato decisivo il periodo dal 2005 in poi: se non facevo bene al Chievo rischiavo di non fare il salto di qualità. Lì è stata la prima svolta, che mi ha portato a Palermo. I due anni in Sicilia sono stati decisivi per il salto alla Juve, il sogno di tutti i calciatori“.

PALERMO E RETROSCENA CAVANI – “Cavani mia riserva? Ero all’epoca più forte di lui. Però posso dire che gli ho predetto una grande carriera: mentre stavo andando alla Juve gli ho detto che avrebbe preso lui le redini dell’attacco e che avrebbe fatto grandi cose. Di lui ho un aneddoto. L’ho conosciuto nel 2005 quando si presentò al Chievo, dove io giocavo, con altri due uruguayani per un provino. Dei tre lui era quello con più qualità ma alla fine fu scartato ed è rientrato in Uruguay. Un anno ero a Palermo e quando mi sono infortunato al ginocchio c’era bisogno di qualcuno che mi rimpiazzasse. Rino Foschi venne a trovarmi e mi disse: voglio prendere un tuo sostituto e ho due nomi che sono Matusiak ed Cavani. Non ci ho pensato due volte a suggerirgli Edinson. Foschi per sicurezza prese entrambi (ride, ndr). Alla sua prima uscita Cavani fa un gran gol da fuori alla Fiorentina, Foschi mi guarda e mi fa: Tu devi fare il direttore sportivo”.

JUVENTUS – “Primo anno fantastico, mi sono calato nel ruolo e anche se siamo arrivati secondi è stata una stagione fantastica. L’anno dopo ho fatto malissimo, ho avuto difficoltà e poi è arrivato il terribile biennio in cui la Juve ha vissuto i suoi peggiori anni. Potevo sparire dal radar, ma sono andato a Parma e mi sono rilanciato. Poi c’è stato il Toro dove inizialmente non sono stato accolto benissimo, dati i miei trascorsi. Ma sono riuscito a farmi valere. Con Ventura giocavo una partita sì e tre no, ma mi diceva che ero importante per lo spogliatoio. Ho accettato questo ruolo di chioccia fino al 2016, poi non ce l’ho più fatta”.

QUASI AL MILAN – “Il gol a San Siro con la maglia della Fiorentina che costò lo scudetto al Milan? Cassano mi ha massacrato per quel gol. E pensare che avrei dovuto giocare al Milan in quella stagione, era tutto fatti e avevo già parlato con Galliani. Non so per quale motivo quella trattativa non si è chiusa. Per non stare 6 mesi senza giocare accetto la chiamata della Fiorentina che era in un momento di difficoltà. È arrivata questa partita, ho segnato e il resto è storia. Finito il campionato sono andato in Brasile e chi ritrovo in aereo? Galliani! Io al Milan?Arrivò troppo tardi. Dicevano che mi voleva Ancelotti ma ormai era fatta da tempo con la Juve, io non lo sapevo ma i club erano già d’accordo. Mi contattò anche la Roma ma fu importante la discriminante della Champions, che volevo giocare avendovi solo giocato i preliminari col Chievo”.

ALLENATORI – “Allenatori? Sono un ragazzo schietto ho avuto buoni rapporti con tutti. Ho acquisito quello che volevano loro e ho dato il massimo. Guidolin è stato molto importante, ma anche Pillon, Ranieri, Donadoni. Allenatori che mi hanno insegnato qualcosa e quello per me è stato molto gratificante. Tutt’ora ho rapporti con loro. Nessun rimpianto della Nazionale, sono fiero della scelta fatta e la rifarei ancora anche sapendo di fare solo una presenza. L’ho fatto per gratitudine nei confronti dell’Italia che mi ha permesso di vivere bene”.

ERRORE CON LA JUVENTUS – “L’unico rimpianto vero che ho è di non essermi fermato quando dovevo fermarmi. Alla Juve ho preso tanti fischi perché non stavo bene, stringevo i denti per giocare ma non stare bene. Dovevo fare come gli altri, stare fuori perché mi sono reso conto che è qualcosa di masochistico: oltre a stare male fisicamente la gente ti fischia e stai male moralmente. Ma per il resto ho conquistato tanti traguardi, portare ai preliminari di Champions una realtà di quartiere come il Chievo, arrivare in testa alla classifica col Palermo, giocare con la Juve, fare la Champions e arrivare in Nazionale. Magari potevo avere qualcosa in più ma sicuramente molto di meno”.

MICCOLI – DEL PIERO – CHIESA – “I più forti con cui ho giocato? Ne dico due: Miccoli e Alessandro Del Piero. La Serie A è un campionato sempre competitivo. C’è una nuova generazione di calciatori che mi piace, penso infatti che la Nazionale italiana abbia un grande futuro. Federico Chiesa per me è un grandissimo calciatore. Ciro Immobile ha già 30 anni ma può dire la sua ancora a lungo. Abbiamo un portiere per i prossimi 15 anni e poi mi piace molto Spinazzola, che ho conosciuto quando era un Primavera della Juve: è un italiano atipico, perché salta l’uomo e ha numeri. Può crescere tanto. Di centravanti come me, alti e bravi di testa ce ne sono sempre meno. Oggi si gioca più palla a terra e poi c’è questa moda del falso 9, che poi è la morte del centravanti. Ci penso e mi dico: menomale che ho smesso in tempo altrimenti non avrei avuto spazio (ride)“.