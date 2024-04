Amauri: “Brunori, porta il Palermo in A. Centro sportivo investimento importante”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante rosanero dopo il ritorno in città per l'inaugurazione del Palermo CFA.

Un passato in Sicilia ricco di gioie, vittorie e soddisfazioni, in una squadra di altissimo livello, impreziosito da un rapporto umano fortissimo con la piazza e la tifoseria. Diversi i temi trattati dall'ex centravanti rosanero Amauri, intervistato ai microfoni di "TGS" dopo il weekend trascorso nel capoluogo siciliano: dall'inaugurazione del Palermo City Football Academy , il primo centro sportivo di proprietà del club di viale del Fante in oltre 120 anni di storia, al suo rapporto con il bomber italo-brasiliano Matteo Brunori . Ma non solo...

"Centro sportivo? Abbiamo fatto un triangolare, è bellissimo. Pasquale mi ha portato a conoscere tutto il centro, un investimento importante. Palermo lo merita, spero sia di buon auspicio per il ritorno del Palermo in Serie A. Brunori? Parliamo spesso anche per telefono, l'ho conosciuto di persona ed è un bravissimo ragazzo, al di là del giocatore che è. Sono sicuro che lui insieme agli altri ragazzi faranno qualcosa di importante, mi auguro che possano portare al popolo di Palermo, alla città di Palermo, alla società, la promozione in Serie A. Sarebbe davvero importante. Se ho fatto il bagno a Mondello? No, ma ci andrò. Troverò il momento giusto (ride, ndr)", ha concluso.