Almici: “Bari? Non guardiamo la classifica, ma se giochiamo come oggi…”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall'esterno Alberto Almici al termine della sfida tra Fidelis Andria e Palermo

Zero a due. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio fra le mura dello Stadio "Degli Ulivi". Una vittoria, quella conquistata dal Palermo in occasione del match contro la Fidelis Andria, ottenuta grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Matteo Brunori e nella ripresa da Alberto Almici. Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, l'esterno del Palermo ha tracciato un bilancio personale dopo questo avvio di stagione.