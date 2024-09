Alexis Blin operato: l’infortunio e i prossimi passi del Palermo

Alexis Blin operato dopo l'infortunio: il comunicato del Palermo e i prossimi passi

Mediagol ⚽️ 24 settembre - 17:50

Alexis Blin, centrocampista del Palermo, è stato operato dopo il brutto infortunio subito nella partita contro la Juve Stabia.

Il club rosanero ha confermato la riuscita dell’intervento e ha fornito dettagli sul futuro percorso riabilitativo del giocatore.

IL COMUNICATO DEL PALERMO - Il Palermo ha rilasciato una nota ufficiale per aggiornare sulle condizioni del giocatore: “Alexis Blin è stato sottoposto oggi ad un’operazione chirurgica per la ricostruzione del tendine del bicipite femorale sinistro. L'intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo”.

RIABILITAZIONE IN ARRIVO - Nelle prossime settimane, Blin inizierà il percorso di riabilitazione, seguito da uno staff medico specializzato. Sebbene il Palermo non abbia rilasciato dettagli ufficiali sui tempi di recupero, si prevede che il giocatore debba affrontare un lungo periodo lontano dal campo. L’assenza di Blin potrebbe influire sulle prestazioni del Palermo, che dovrà trovare una soluzione per sostituire uno dei suoi uomini chiave.

IL PESO DELL’ASSENZA - Alexis Blin ha rappresentato una pedina importante per il centrocampo del Palermo, e la sua assenza rischia di pesare non poco sull’equilibrio della squadra. L'allenatore Alessio Dionisi dovrà trovare alternative valide per mantenere l'efficacia tattica del club rosanero nei prossimi impegni.

IN ATTESA DEL RITORNO - I tifosi del Palermo sperano in un pronto recupero del centrocampista francese, che nelle prossime settimane seguirà il percorso riabilitativo necessario per tornare in campo al più presto. La squadra e i suoi sostenitori sono impazienti di riaccoglierlo tra i protagonisti delle future sfide.