Al-Khelaïfi, presidente ECA e PSG: “Spero di visitare presto il Palermo CFA”

È stato inaugurato domenica 7 aprile a Torretta il Palermo City Football Academy , il primo centro sportivo di proprietà del Palermo FC in oltre 120 anni di storia. Alla cerimonia del simbolico "taglio del nastro" hanno partecipato, tra gli altri, il Consigliere del board di City Football Group e Palermo FC Alberto Galassi , il Managing Director of Global Football di City Football Group e Consigliere del board del Palermo FC Brian Marwood , il Presidente del Palermo FC Dario Mirri e l'Amministratore Delegato del Palermo FC Giovanni Gardini .

"Volevo estendere le mie sincere congratulazioni al Presidente Mirri e al Palermo F.C. per la costruzione del nuovo centro sportivo a Torretta - le parole del presidente del Paris Saint-Germain e dell'European Club Association, Nasser Al-Khelaïfi, in una lettera indirizzata al Palermo FC -. Mentre l'ECA entra in una nuova era di modernità e inclusione, trovo incoraggiante il desiderio del Palermo F.C. di far progredire il calcio europeo investendo nello sviluppo futuro e nella sicurezza non solo del gioco maschile, ma anche del calcio giovanile e femminile in Italia. Spero di avere l'opportunità di visitare presto il centro sportivo".