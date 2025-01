Agente Le Douaron: “Prima non giocava nel suo ruolo. Trattativa? ringrazio De Sanctis”

Le parole di Pierre Delcher, agente di Le Douaron e Blin.

21 gennaio 2025

Le Douaron si sta imponendo come uno dei protagonisti del Palermo, dopo essere stato inizialmente un oggetto misterioso. Il francese ha dovuto affrontare un processo di adattamento non semplice. “È arrivato l’ultimo giorno di mercato, doveva adattarsi al nuovo campionato, a un altro stile di gioco e soprattutto alla lingua”, spiega a TuttoMercatoWeb Pierre Delcher, agente dell’agenzia Kemari, che assiste tra gli altri proprio il calciatore rosanero.

Jeremy sembra aver trovato il suo spazio e la sua posizione ideale: “Come detto, doveva adattarsi. Quando cambi campionato e nazione non apprendi tutto in una settimana. E poi, - ha aggiunto Delcher - inizialmente, la posizione dove veniva schierato non corrispondeva alle sue qualità. Jeremy è un lavoratore che non molla mai. E ora ha ripreso la sua posizione naturale da attaccante”

L'ex Brest ha ricevuto offerte anche dalla Serie A: "Sì, c’erano altre possibilità in Serie A. - ha dichiarato il procuratore - Ma il Palermo è stato molto convincente sia con il Brest che con noi. La trattativa è andata molto bene, anzi, vorrei dire grazie a Morgan De Sanctis per la sua professionalità."

Delcher cura anche gli interessi di Alexis Blin, altro giocatore del Palermo. “Vorrei tornare al Barbera per vedere giocare insieme Alexis e Jeremy. Alexis è sulla strada giusta e presto darà una mano alla squadra."

L’agenzia Kemari rappresenta diversi calciatori e non esclude operazioni future in Italia: “Come agente, ho relazioni con molti club, anche italiani. Non credo possano esserci trasferimenti imminenti in Italia, ma nel calcio mai dire mai."

Sul futuro di Mouton e l'Atletico Madrid: "Per Mouton del Saint-Etienne abbiamo registrato tanti interessi. Il suo contratto andrà in scadenza. Vedremo. Credo che muoveremo i prossimi passi sul mercato italiano in estate. Atletico? Andrea Berta ha fatto un grande lavoro. Credo che presto ripartirà da un altro grande progetto. Per quanto riguarda Simeone, non so quale sarà il suo futuro. In ogni caso, ciò che ha fatto con l’Atletico è qualcosa di eccezionale. Straordinario - ha concluso il procuratore -."