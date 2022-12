Ag. Pigliacelli: “Palermo, corri ai ripari. Tanti buoni giocatori, non una squadra”

"La Juve? Sicuramente è una vicenda da chiarire in tutti gli aspetti. Se accadrà qualcosa sarà a fine campionato". Lo ha detto Danilo Caravallo , intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato, agente fra gli del portiere del Palermo Mirko Pigliacelli : dalla vicenda relativa alle dimissioni del Cda della Juventus , alle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Eugenio Corini . Ma non solo...

JUVENTUS - "La vicenda potrebbe incidere in termini di appeal. Ma in ogni caso tutti coloro che acquistano devono prima vendere. Che idea mi sono fatto? Probabilmente è più gonfiata del solito. Era nell'aria da tempo, ora bisogna trovare una soluzione. Qualcosa devono aver trovato, altrimenti non sarebbero andati avanti. Bisogna vedere cosa hanno trovato e quanto inciderà", le sue parole.

PALERMO - "Il Palermo non ha ancora trovato la giusta identità. La squadra si è attrezzata tardi, ha tanti buoni giocatori ma non sono squadra. Occorre tempo e sicuramente qualche difetto c’è. Bisogna correre ai ripari con gennaio".

MERCATO -"Che mercato prevedo per gennaio? Al momento certamente è fermo. Chi è messo male in classifica si muoverà in maniera generica. Se mi aspetto la cessione di Milinkovic Savic da parte della Lazio? Ha già rinnovato due volte. Se arriverà l’offerta converrà a tutti chiudere un ciclo. Dove lo vedo? È talmente forte che può andare bene in tutte le squadre. Lo vedrei bene in Spagna o in Premier", ha concluso Caravallo.