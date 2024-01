Ag. Marconi: “Ivan rimane a Palermo, non pensiamo ad altre possibilità”

"Rimane a Palermo. È felice di rimanere in rosanero. Non pensiamo ad altre possibilità", così l'agente di Ivan Marconi ha parlato del suo assistito in un'intervista rilasciata ai microfoni di Tmw. Stefano Lombardi, noto operatore di mercato, ha passato in rassegna le operazioni su cui stanno lavorando diversi club italiani in questa sessione invernale di calciomercato. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.