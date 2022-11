Ag. Marconi: “Felice per il gol, il suo un grande campionato. Rinnovo? Rispondo così”

“Sta facendo un grande campionato, ho sentito Ivan dopo il gol ed era felicissimo, contento soprattutto per il risultato”.

Queste le parole di Stefano Lombardi, agente del difensore rosanero Ivan Marconi, autore della rete che ha regalato al Palermo la vittoria sul Parma in occasione del match andato in scena ieri pomeriggio al "Renzo Barbera". L'agente, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, si è soffermato sul momento vissuto dal suo assistito spendendo inoltre due parole sul futuro. Marconi, infatti, è uno dei calciatori in scadenza di contratto con il Palermo.