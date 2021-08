Ag. Luperini: “Gregorio ha feeling con club e tifosi. Palermo competitivo per la B”

Il Palermo scalda i motori in vista della prossima stagione. L’arrivo in Sicilia in ritardo dopo un’estate vissuta in bilico al Trapani senza ritiro sulle gambe, la positività al Covid che ha fortemente inciso sulla condizione...

L'arrivo in Sicilia in ritardo dopo un'estate vissuta in bilico al Trapani senza ritiro sulle gambe, la positività al Covid che ha fortemente inciso sulla condizione psicofisica del giocatore, le critiche ricevute per un rendimento caratterizzato da alti e bassi. E, inaspettatamente, un finale di stagione concluso in crescendo. Si potrebbe sintetizzare così l'ultima travagliatissima stagione di Gregorio Luperini: consideratoormai punto fermo nel progetto del tecnico Giacomo Filippi, pronto a ripartire dai giocatori cardine del nuovo Palermo. In vista dell'inizio ufficiale della sua seconda stagione in rosanero, l'agente del centrocampista, Gicondo Martorelli, è intervenuto ai microfoni di "Tuttomercatoweb" per esprimere le sue sensazioni.

"È contento di rimanere al Palermo, una società gloriosa. Ha feeling con club e tifosi. La società sta facendo una campagna acquisti per rendere competitivo il campionato e giocarsela".