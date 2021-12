Ag. Fella: “Bari primo? Occhio ad Avellino e Palermo. Monopoli da non sottovalutare”

Le dichiarazioni di Maurizio De Rosa, agente di Giuseppe Fella e Mamadou Kanoute, che si sofferma sul percorso in campionato dell'Avellino e del mercato in entrata e uscita di Palermo, Turris e Monopoli

La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte. Maurizio De Rosa , procuratore del calciatore del Palermo , Giuseppe Fella , oltre che di Mamadou Kanoutè , analizza il percorso in campionato delle big del girone C. In primis commento sull' Avellino , terzo classificato dietro Monopoli e Bari , con una sola sconfitta nelle prime venti gare. Elogio dell'agente anche per le prime due del girone.

"Il mercato delle big sarà fatto di colpi importanti per affrontare al meglio il girone di ritorno e accorciare sul Bari, i pugliesi sono già al primo posto, faranno un mercato di completamento. Le altre squadre di centro classifica faranno un mercato moderato, quelle di bassa classifica invece faranno operazioni importanti per uscire da lì sotto. Kanoutè? Fortunatamente il campo sta dicendo che lui e Forte stanno facendo molto bene. Forse manca qualche gol, qualche palo di troppo, ma penso che Kanoute sia il giocatore con più assist in questo girone di andata. Sono sicuro si confermeranno nel girone di ritorno e daranno una mano a recuperare i punti di distanza dal Bari. L’Avellino ha tutte le carte in regole per dare fastidio al Bari fino alla fine ma anche il Palermo cercherà di recuperare lo svantaggio. E non dimentichiamoci del Monopoli, non è partito tra le favorite ma è secondo e non è da sottovalutare".