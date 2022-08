Ag. Elia: “Palermo opportunità di crescita”. E sulle dimissioni di Baldini…

Le dichiarazioni di Matthias Veneroso, operatore di mercato della Reset Group

Mediagol ⚽️

"L’Inter? Dybala non è stato un acquisto sfumato, ma un’operazione non fatta per una questione numerica. Una volta deciso di prendere Lukaku ci sono state delle priorità economiche da rispettare". Lo ha detto Matthias Veneroso, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato della Reset Group: dalla scelta di Paulo Dybala di accettare la corte della Roma di José Mourinho, all'approdo di Salvatore Elia in quel di Palermo.

SU DYBALA -"È andato nella squadra dove può fare meglio dal punto di vista tecnico. È un giocatore indiscutibile che è andato in un ambiente che ha voglia di crescere. E l’allenatore farà la differenza. Cosa mi aspetta dall’Inter? Prima le uscite. Se non riesci ad incastrare determinati meccanismi in questo mercato puoi fare fatica".

MLS - "L’MLS non va sottovalutata. Tanti sono attenti ai talenti di quella Lega, al di là dei calciatori che vanno lì per esprimere le proprie potenzialità nel finale della carriera. C’è attenzione e così calciatori come Insigne, Criscito, Chiellini e Bernardeschi vanno a trovare un livello medio alto e strutture all’avanguardia. L’MLS crescerà ancora".

INVESTITORI STRANIERI IN ITALIA - "Quello italiano è rimasto uno dei pochi campionati dove vale la pena investire. Attraiamo molto, forse pecchiamo un po’ nelle infrastrutture. C’è voglia di investire ed è un bene per il calcio italiano. Ben vengano gli investitori ma dobbiamo essere i primi ad assecondarli".

ELIA AL PALERMO - "Salvatore arriva da stagioni importanti con un allenatore che gli ha dato tanto. Ha visto nel Palermo un’opportunità di crescita. Quando parliamo di Palermo sul blasone non c’è neanche da discutere. Poi gli eventi successi non facilitano il lavoro per i ragazzi, ma sono sicuro arriverà un allenatore in grado di portare avanti le ambiziose idee della società", ha concluso l'agente di Elia.

Il classe 1999 si è trasferito nel capoluogo siciliano a titolo temporaneo con opzione di riscatto a favore dei rosanero e contro-opzione a favore dell'Atalanta, proprietaria del cartellino.