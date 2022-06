Ag. Brunori: “Anno importante. Futuro a Palermo? Se Baldini e Castagnini restano…”

"La promozione a Palermo ha un sapore diverso, oggi è una delle piazze più importanti d’Italia. E in città è tornato l’amore per la squadra". Lo ha detto Sandro Stemperini, intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb. L'agente di Matteo Brunori e Gregorio Luperini è tornato a parlare del futuro del bomber italo-brasiliano, approdato in Sicilia la scorsa sessione estiva di calciomercato in prestito dalla Juventus.