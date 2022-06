Ag. Brunori: “A Palermo si trova bene. Parlerò con la Juventus per farlo restare”

Sandro Stemperini , procuratore di due titolarissimi del Palermo quali Matteo Brunori e Gregorio Luperini , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito al futuro che attende i propri assistiti dopo la splendida promozione ottenuta dai rosanero ai playoff di Serie C:

"Luperini rimarrà a Palermo perché è un giocatore di proprietà dei rosanero. Brunori è di proprietà della Juventus per cui con la dirigenza bianconera valuteremo per un'eventuale permanenza dell'italobrasiliano in Sicilia. Nei prossimi giorni affronteremo queste tematiche. Se mi sarei aspettato ben 29 gol da parte di Brunori? Da lui mi aspetto sempre tanto perché ha le potenzialità per farlo. Anche l'anno scorso con l'Entella è stato sfortunato perché si trovava in una squadra meno propensa all'attacco. Lui ha comunque fatto un grande campionato anche in Liguria ma quest'anno è esploso a Palermo anche grazie all'arrivo del mister Silvio Baldini, il quale lo ha fatto giocare nel ruolo giusto ed ha cambiato gli scenari. Chiaro che quando uno fa 29 gol di mercato ce ne è, però lui qua sta bene, Palermo lo ama. Vedremo, mai dire mai".