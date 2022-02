Addio a Zamparini, l’attore Benigno: “Da tifoso del Palermo è un pugno allo stomaco”

Il cordoglio dell'attore Francesco Benigno, tifoso del Palermo, per Maurizio Zamparini, ex patron rosanero scomparso la notte dell'1 febbraio

"Carissimo presidente, la tua scomparsa è stata per me, da tifoso da sempre del Palermo, un pugno allo stomaco. Non finirò mai di ringraziarti per avermi fatto vivere emozioni indescrivibili con la mia squadra del cuore. Purtroppo molti tifosi non hanno saputo apprezzare i tuoi sacrifici per portare in Serie A i nostri colori con una finale di Coppa Italia con la grande Inter del Triplete, con uno stadio Olimpico dipinto di rosanero. Sono emozioni forti che non dimenticherò mai. Poi l'Europa e tante vittorie con squadroni e pure una volta sfiorata la Champions. Da quando sei andato via da Palermo siamo oggi nel purgatorio e i tifosi tutti alla prossima partita in casa come minimo devono farti un saluto omaggio degno di te e di tutto quello che hai fatto per noi. R.i.p condoglianze alla famiglia".