Addio a Zamparini, il ricordo dei campioni del mondo del 2006: “Cresciuti con lui”

I campioni del Mondo del 2006 passati dal suo Palermo h

Grosso, Barzagli, Barone e Zaccardo. Questi i quattro calciatori forniti dal club rosanero alla Nazionale vincitrice della coppa in Germania. "È stata una brutta notizia. Un grosso dispiacere", dice Barzagli, che prosegue con la sua visione di quello che era Zamparini, come uomo e come presidente: "Per quello che può contare, sono vicino alla famiglia del presidente Zamparini. Quel che posso dire di lui, oltre ad essere una persona veramente generosa, è stato un grandissimo imprenditore e un grandissimo presidente, una bellissima persona. Ha regalato emozioni a ognuno di noi, ognuno di quelli che sono passati in quegli anni a Palermo. Ha fatto vivere emozioni incredibili a tutta una città e a calciatori avuti in quella squadra. Per la sua grande passione, la sua grande visione e la sua voglia di fare calcio, è riuscito a far passa Palermo dei giovani che sono esplosi".