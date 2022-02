Addio a Zamparini, Faggiano: “Un buono che voleva vincere. L’intuizione su De Zerbi…”

Le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo del Palermo, Daniele Faggiano, rilasciate in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it

“Io lo ricordo, senza frasi di circostanza, come una persona che in cinque mesi mi ha dato tanto. Mi ha reso più sveglio per farmi stare sempre sul pezzo correndo anche qualche rischio. È stato un personaggio lungimirante ma il suo finale a Palermo non è stato dei migliori. Cercava di trarre il maggior guadagno dalle vendite dei giocatori. Alcune volte ha preso giocatori che non si sono rivelati campioni, frutto anche di cattivi consigli. Io vi posso assicurare che aveva molta passione e forse è stato questo che ogni tanto l’ha fatto sbagliare. Cambiava l’allenatore frequentemente ma non per una questione di ego. Con Ballardini e De Zerbi ha avuto confronti accesi ma finiva lì. Mi è dispiaciuto molto per la morte del figlio Armando. Non avrei sopportato la sua scomparsa ieri perché sarebbe stato l’ultimo giorno di calciomercato e avrei dovuto lavorare con le lacrime agli occhi. Ricordo bene che mi “sconsigliarono” di essere un suo dipendente. Io speravo di tappare questo vulcano ma in ogni caso mi ha dato tanto. Anche se non andavamo bene pretendeva che stessimo sul pezzo sempre. Non lo dico solamente adesso che non c’è più ma davvero ci tengo. Lui era innovativo, forse diverso, e questo dava fastidio perché era sempre contro tutto e tutti. L’intuizione su De Zerbi poi si è rivelata importante per il futuro personale del mister, lo scoprii insieme a Gianni Di Marzio, altra figura scomparsa da poco. Eravamo tutti concordi a rischiare quell’anno della retrocessione 2016/17 ma non è andata bene. Ci fu anche una traduttrice durante gli allenamenti e non era il massimo per un tecnico per mandare messaggi diretti. Quello che penso di Zamparini è che rimarrà un grande uomo e un grande presidente. Era un buono che voleva vincere, non è difetto ma un pregio”.