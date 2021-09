Acr Messina-Palermo, Soleri fa il bis: l’ex Roma si prende la scena

Il Palermo non va oltre l'1-1 nel derby contro l'ACR Messina: autore della rete del pareggio il giovane Edoardo Soleri.

⚽️

Il Palermo non va oltre il pareggio nel derby contro l'ACR Messina. Uno a uno, è questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia, nella gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Tra i protagonisti del match, ancora una volta, Edoardo Soleri, autore della rete del definitivo pareggio - dopo due ottime risposte del portiere messinese Lewandowski su Gregorio Luperini - pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

"Per un attaccante è sempre importante far gol e farsi trovare pronto. Siamo una squadra forte e dunque ogni volta che si entra in campo bisogna dare il 100%. Il derby è da sempre una partita importante ed è stato bello anzi bellissimo per me riuscire a segnare, ma ci resta l'amaro in bocca perchè avremmo certamente potuto fare di più", ha dichiarato il classe '97 nella consueta conferenza stampa post-gara.

Con un pizzico di attenzione e cattiveria agonistica in più, i rosa avrebbero potuto portare a casa il bottino pieno. Ma adesso testa al match contro il Taranto, in programma sabato 11 settembre alle ore 17.30 allo Stadio Comunale "Erasmo Iacovone".

"Penso sia stata una partita abbastanza equilibrata, in un campo non in perfette condizioni che ci ha certamente penalizzato visto che noi siamo più tecnici. Alla lunga però siamo usciti e abbiamo avuto le occasioni, adesso ci prendiamo questo punto e ci ricarichiamo in vista di Taranto dove vogliamo fare una bella partita", ha concluso il giovane attaccante originario di Roma.