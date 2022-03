Accardi: “Vittoria per Baldini. Io e Valente abbiamo preparato il secondo gol così”

Partita composta ed esemplare del terzino rosanero Accardi che in sala stampa commenta così la vittoria del Palermo sul Taranto per 5-2

"Sicuramente sono state tra partite in cui abbiamo sprecato 3 occasioni. Oggi siamo stati bravi a reagire e non era semplice vista l'assenza di Baldini. Oggi mancava il mister che per noi è come una figura paterna, siamo stai bravi a compattarci. Tutto il gruppo dedica questa vittoria a lui. L'azione del secondo gol? Con Valente proviamo spesso determinate situazioni sulla catena di destra. Oggi è stata una bellissima azione, sapevo che Valente avrebbe messo una bellissima palla per Brunori che è in uno stato di forma straordinario. Mi è dispiaciuto lo sfogo di Baldini a Potenza, è una persona che vive a 360° il calcio e per noi. Sue parole di elogio? Fanno piacere perché è un uomo vero, pochi come lui nel calcio. Quando dice di prendere esempio da me puoi farmi solo piacere".