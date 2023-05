Accardi: “Tutto sul mio addio. Pochi come Baldini, ha creato un gruppo incredibile”

SU BALDINI - "Ha fatto un qualcosa di unico, ricordo in che condizioni ci ha preso: un ambiente intorno alla squadra complicato, nessuno immaginava che avessimo vinto. In casa facevamo bene e in trasferta no. Poi lui ha avuto quello sfogo decisivo dopo la trasferta con la Paganese. All'inizio non eravamo partiti benissimo. Si è creata un'alchimia unica. Quello che vivevamo nei playoff è stato qualcosa di clamoroso. Vedere 35 mila persone in casa e 4.000 in trasferta è stato pazzesco. Ha creato un gruppo incredibile. Per me è stato il miglior allenatore che abbia mai avuto, calcisticamente e umanamente. Nel calcio esistono poche persone come lui".

BILANCIO - "Sicuramente mi porto la sensazione di essere andato a giocare. Sono stato 4 mesi fermo e ho saltato la parte più importante della stagione, i playoff, e la parte più bella dopo, quella in serie B. Non stavo bene ai playoff e non stavo bene quando è rientrato Corini. Le cose erano parecchie avviate e non è stato facile trovare spazio. Con Piacenza ho conosciuto una città che mi ha accolto benissimo, così come i tifosi e la squadra. Nonostante la retrocessione mi porto dietro tante cose positive come ad esempio il gol e il fatto che sono tornato a giocare con continuità".

FUTURO -"Per come la penso io dopo l'ultimo anno che ho vissuto non voglio immaginare e aspettarmi nulla. A volte quando pensavo di aver fatto il salto mi sono trovato un passo indietro e quando ho pensato di farne uno indietro ne ho fatto uno avanti. Farò di tutto per meritarmi qualsiasi categoria, che sia B o C, lavorerò sempre duro per far sì che questo accada. L'ultima esperienza mi ha dato la consapevolezza che ci posso stare e che me la posso giocare. Quest'anno è stato molto travagliato, tra il distacco di un tendine e il recupero che è stato molto lungo. Cosa voglio? Un progetto serio, se ti leghi a un progetto serio è una fortuna. Molte squadre non finiscono il campionato come si vede. Voglio fare qualcosa di importante, non so se in una squadra che lotta per vincere il campionato ma sicuramente in un progetto serio", ha concluso.