Accardi: “Serie A? Se lo dice Baldini, dobbiamo crederci anche noi. Sul contratto…”

Andrea Accardi è il terzo calciatore del Palermo intervenuto in conferenza stampa in questa fase di ritiro pre campionato dopo Edoardo Soleri e Samuele Damiani . Difensore duttile capace di integrarsi ed adattarsi in ogni ruolo del reparto arretrato, Accardi ricoprirà anche il ruolo di "bandiera", slot obbligatorio seguendo il regolamento della prossima Serie B . Di seguito le dichiarazioni del numero 4 rosanero:

"Noi ci crediamo, se lo dice il mister dobbiamo crederci anche noi. Nello scorso anno il mister ci ha sempre detto che saremmo andati in B, adesso noi dobbiamo fare di tutto per andare in Serie A. Dobbiamo migliorarci giorno dopo giorno e poi vedere quello che accadrà. Per me Santana è un’istituzione, nemmeno io avrei mai pensato che si sarebbe potuta creare una favola così bella con la maglia del Palermo. Dobbiamo scrivere ancora delle pagine importanti. Contratto di un anno? Va benissimo così, devo dimostrare di poter essere in grado di indossare questa maglia in Serie B”.