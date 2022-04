Accardi: “Qualcosa è cambiato, Baldini come pochi. Playoff? Ancora brucia…”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal terzino del Palermo al termine della sfida contro il Bari

Zero a due : è questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "San Nicola". Un successo, quello conquistato dal Palermo di mister Baldini contro il Bari già promosso in Serie B , centrato grazie alle reti messe a segno da Roberto Floriano e Matteo Brunori . Tre punti che permettono ai rosanero di chiudere la regular season al terzo posto del Girone C di Serie C. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida andata in scena in Puglia, il difensore del Palermo Andrea Accardi ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero.

"Sicuramente non era facile con questo clima fare una gara del genere. Il mister ha preparato benissimo la partita, da squadra matura adesso dobbiamo dare continuità nei playoff. Dobbiamo essere bravi a prendere questo stop per ricaricare le pile, ma non dobbiamo staccare la spina. C'è bisogno di concentrazione, aldilà di chi affronteremo. Ringrazio Baldini per i complimenti. Io provo sempre ad essere disponibile, fa bene essere elogiato da un allenatore come lui, un uomo come pochi - ha spiegato il terzino palermitano -. Siamo felici di essercela sempre giocata con tutti negli scontri diretti, uscendo a testa alta. A tanti di noi brucia per come siamo usciti l'anno scorso, sarà tosta comunque, con squadre dure da affrontare. Ci faremo trovare pronti, preparando tutto nei minimi dettagli. Ci siamo sempre allenati al massimo delle nostre possibilità, con un gruppo che ha sempre spinto. Nell'ultimo mese è cambiato qualcosa con lo sfogo del mister, che non ha voluto incolpare nessuno, bensì dare una mano. Tutti l'hanno preso nel miglior modo, dimostrando di essere maturi, specialmente i più giovani, dimostrando di essere gruppo e prendendo spunto dalle sue parole nel miglior modo possibile".