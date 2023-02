Accardi: “Palermo, piedi per terra. City Group garanzia. Di Mariano e mio addio…”

"Mi piace questa realtà dove sono e sono felicissimo della mia scelta. E poi è arrivavo anche il gol. Dove può arrivare il Palermo? Il club fa bene a tenere i piedi per terra, la società è forte e seria, una garanzia assoluta. Col Genoa i rosanero potevano ottenere qualcosa in più hanno avuto le occasioni per pareggiare e hanno dimostrato personalità. Il gruppo reagirà nel migliore dei modi: farò il tifo per loro", le sue parole.

IL GRUPPO -"Dopo tantissimi anni mi ero legato alla società, a tutti i dipendenti, sia vecchi che nuovi. Si era creato un rapporto non solo lavorativo, ma anche di amicizia. Stesso discorso vale per i compagni di squadra, ho lasciato degli amici che continuo a sentire. È stata una scelta difficile, però, sono andato via felice perché credo di aver lasciato un bel ricordo a tutti. Come ha vissuto la separazione con il gruppo? Sia con i vecchi che con i nuovi avevo instaurato un rapporto straordinario. Sento quasi tutti giornalmente e quando ho fatto gol si sono complimentati e hanno fatto qualche battutina (ride, ndr). Eravamo come un gruppo di amici, mi hanno lasciato un bellissimo ricordo. Ora, quando finisce la mia partita la prima cosa che chiedo è cosa ha fatto il Palermo".