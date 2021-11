Accardi: “Palermo forte, non ero pazzo. Metterò in difficoltà Filippi, Buttaro…”

Le parole del difensore del Palermo, Andrea Accardi, a margine della vittoria maturata contro la Paganese

"Volevo aiutare i miei compagni anche nello spogliatoio o in ritiro, ero sicuro che saremmo usciti da quell'iniziale periodo nero e adesso possiamo goderci la luce. Lo scorso anno è passato, adesso io entro in punta di piedi in un gruppo che ha fatto benissimo. Adesso lavorerò il triplo per raggiungere la condizione dei miei compagni altrimenti non sono nulla, proverò a mettere in difficoltà il mister domenica dopo domenica. Percorso del Palermo? Quando non facevamo risultati e dicevo che la squadra era forte venivo definito un pazzo, adesso bisogna lavorare e pensare partita dopo partita. Buttaro? Chi sta giocando oggi sta facendo benissimo ed io non posso che entrare in punta di piedi. Questa è una vittoria del gruppo, i miei compagni mi hanno visto soffrire e sanno quanto tenessi a tornare in campo. Sono contento che la squadra abbia capito il mio momento nero".