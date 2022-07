Accardi: “Grato a vita ai miei compagni di squadra. Il peggio è quasi passato”

Nel giorno del suo ventisettesimo compleanno, Andrea Accardi si è reso protagonista con un toccante post Instagram in cui ha ripercorso le ultime tappe vissute con la maglia rosanero. Dall'infortunio di Trieste alla promozione in Serie B conquistata dai suoi compagni . Ecco, di seguito, le parole spese dal difensore palermitano.

Abbiamo stretto i denti ed abbiamo provato in tutti i modi a lavorare e curarmi grazie ai medici ed i fisioterapisti per i play off della scorsa stagione per poter lottare in campo con i miei compagni ma purtroppo è stato tutto inutile e questo non è accaduto.