Accardi: “Giocarmi la Serie B col Palermo mi elettrizza. Sarebbe un sogno per tutti”

Prova compatta e sicura da parte di Andrea Accardi che si gode il terzo posto in classifica del suo Palermo vittorioso a Bari per 0-2

Il Palermo vince contro la capolista Bari , già promossa matematicamente in Serie B, con il risultato di 0-2 al "San Nicola" grazie alle reti di Floriano e Brunori . Con questo risultato, i rosanero concludono la propria regular season da terzi in classifica, in virtù del successo del Catanzaro e della sconfitta dell' Avellino . Tra i protagonisti della serata c'è senz'altro Andrea Accardi che nella fascia destra ha concesso poco e nulla ai "galletti" e, dopo l'exploit di Buttaro nel girone d'andata, si è decisamente ripreso il posto da titolare. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa post partita:

"Come sapete ho avuto un infortunio che mi ha tenuto tre mesi fuori, riprendendo con la squadra da gennaio. Non ero al top della forma, è stato come ricominciare da capo. Avere continuità negli allenamenti, lavorare e mantenere uno stile di vita sano è fondamentale. In molti mi prendono in giro, ma questo per me paga sempre, sono maniacale sotto questo aspetto. Serie B? Mi entusiasma avere la possibilità di giocarci questo obiettivo, difficile da raggiungere ma che ci dà una carica incredibile. A questa piazza basta pochissimo per accendersi e ai tifosi per tornare allo stadio. Spero di poter coronare questo sogno, da realizzare tutti insieme per società, tifosi e addetti ai lavori, che certamente sarebbero orgogliosi di raggiungere un obiettivo come questo".