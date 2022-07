Accardi: “Emozione più bella? Vincere a Catania con il gol di Santana. Serie B…”

Tra i protagonisti della cavalcata verso la promozione in Serie B della compagine siciliana allenata da Silvio Baldini, Accardi è tra i calciatori più rappresentativi della formazione rosanero. Il ventiseienne difensore, già tra i profili facenti parte della rosa della vecchia proprietà, U.S. Città di Palermo , poi fallita, è stato tra i primi calciatori del nuovo Palermo targato Dario Mirri, nell'anno della rinascita del club ripartito dal ginepraio della Serie D . Il jolly difensivo nato nel capoluogo siciliano è fresco di rinnovo contrattuale con scadenza a giugno 2023. L'ex Trapani è il terzo calciatore del Palermo intervenuto in conferenza stampa in questa fase di ritiro pre campionato dopo Edoardo Soleri e Samuele Damiani . Di seguito le sue dichiarazioni:

“Se ripenso alla partita con il Frosinone e al fallimento mi vengono i brividi. Ho mandato un messaggio solo a mio padre durante quella notte, ho sofferto molto in quel periodo. Mio padre mi disse di seguire il cuore, non mi aspettavo in tre anni di tornare subito in Serie b. Non vedevo quest’entusiasmo dal 2003, per me è stata un’emozione. Sono tante le sensazioni vissute in questi anni, ricordo la presentazione con lo stadio stra pieno. L’emozione più bella vincere a Catania con il gol di Mario Santana. Obiettivo di squadra? Dobbiamo lavorare, se uno lavora bene dobbiamo sempre puntare al massimo partita dopo partita.