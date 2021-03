Accardi dopo Catania-Palermo: “Vincere il derby è un sogno, gruppo sano. Filippi e la classifica…”

Parola ad Andrea Accardi.

Diversi sono stati i temi trattati dall’esterno del Palermo, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Catania, andata in scena questa sera allo Stadio “Angelo Massimino”. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Vincere un derby è una grande soddisfazione, è il sogno di ogni palermitano. Vincerlo in 10 a Catania con un gol di Santana è stato qualcosa di indescrivibile. Al termine del match abbiamo festeggiato e gioito. Questa squadra è stata criticata tanto e oggi abbiamo dimostrato di essere un gruppo coeso. Vedere ragazzi squalificati essere in tribuna a tifare per noi è stato davvero esaltante, è stato come vincere una finale”, ha spiegato.

DERBY E CLASSIFICA – “In questi giorni di ritiro ho provato a non pensare a questa partita, più si avvicinava questo giorno però sentivo qualcosa dentro. Il derby dell’andata è da dimenticare per me, ma oggi siamo stati tutti protagonisti e dimostrato di essere un grande gruppo e soprattutto sano. Classifica? Dobbiamo goderci questa vittoria poi penseremo alla Juve Stabia, dobbiamo vivere giornata dopo giornata perchè la classifica è corta. Serve continuità. Oggi anche in dieci abbiamo offerto una prestazione pazzesca, continuiamo così e facciamo più risultati utili possibili”.

RUOLO – “Ho sempre detto che mi metto a disposizione del gruppo in qualsiasi ruolo, faccio di tutto per interpretare il mio ruolo al meglio. Quando c’è un ritiro vuol dire che c’è qualcosa che non va, ci stiamo lavorando. Non è con una vittoria che si aggiusta ogni cosa. Il mister ci aiuterà tanto. Ho sentito parecchio questa partita, ma per fortuna è andata nel miglior modo possibile e soprattutto come sognavo”, ha concluso Accardi.