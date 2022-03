Accardi: “Contestazione? Dobbiamo stare zitti e pedalare. Abbiamo un obiettivo”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal difensore del Palermo al termine della sfida contro il Taranto

Cinque a due: è questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Un successo, quello conquistato dal Palermo contro il Taranto, ottenuto grazie alle doppiette di Matteo Brunori, Gregorio Luperini e alla rete di Edoardo Soleri. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida valevole per il recupero della 22a giornata del campionato di Serie C-Girone C, il difensore rosanero Andrea Accardi ha commentato la prestazione offerta dalla sua squadra. Ma non solo...