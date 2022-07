Accardi conferma il ritorno di Brunori: “Mi ha scritto stamattina, lo aspettiamo”

Dalla Serie B alla Serie D per poi tornare nuovamente in cadetteria. Andrea Accardi rappresenta l'anello di congiunzione tra la curva ed il campo del "Renzo Barbera", con la decisione di ripartire dalla squadra della propria città che ha colpito i tifosi del Palermo . Il difensore rosanero è il terzo calciatore rosanero intervenuto in conferenza stampa in questa fase di ritiro pre campionato dopo Edoardo Soleri e Samuele Damiani . Di seguito le sue dichiarazioni:

"Personalmente il mio obiettivo è dimostrare di meritarmi questa maglia, farò di tutto per far sì che questo accada. Per me può essere un vantaggio essere lo stesso gruppo, chiunque arriverà sarà accolto come fosse a casa sua. Siamo un gruppo fantastico, fatto di valori. Essere coesi e seguire l’allenatore è un vantaggio, chiunque arriverà saremo pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Brunori? Il suo ritorno è bellissimo, mi ha scritto due minuti fa. Il gruppo anche durante le vacanze è rimasto attivo. Matteo lo aspettiamo a braccia aperte, è un ragazzo eccezionale e non vediamo l’ora che arrivi”.